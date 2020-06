Ελένη Μενεγάκη: Οι φωτογραφίες που ανέβασε μέσα από τα μοντάζ!

Στιγμες γεματες συναισθηματα ... αναμνησεις ... Σημερα στο μονταζ παρεα με τον Τολη και την Ελενη συγκινηθηκαμε και θυμηθηκαμε αυτο το απιθανο πανηγυρι χαρας τα τελευταια 15 χρονια στον Αλφα ! ... καποιες στιγμες θα τις δουμε ξανα μαζι την ερχομενη εβδομαδα μεχρι και την Τεταρτη 1 Ιουλιου 2020 που η εκπομπη Ελενη θα ριξει τιτλους τελους ! #eleni ❤️

