Ξιάρχος: Η χειρότερη στιγμή στο J2US και ο λόγος που ήθελε να αποχωρήσει

Ο Τάσος Ξιάρχος έγινε γνωστός ως ο χορογράφος του GNTM. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα τον βλέπουμε στο «Just The Two Of Us» παρέα με την Κόνι Μεταξά.

Η Φωτεινή Ψυχίδου τον συνάντησε και μεταξύ άλλων τον ρώτησε για την απόφασή του να πάρει μέρος στο μουσικό show, αλλά και για τη χειρότερη στιγμή του στο J2US.

«Με την Κόνι θα φτάσουμε σίγουρα στον τελικό. Βέβαια, η χειρότερη στιγμή μου στο J2US ήταν όταν τραγουδήσαμε το «Μπαλαμό» (Το τραγούδι των γύφτων). Είχα ένα εσωτερικό πρόβλημα με την παραγωγή. Ήταν χοντρό, πήγα να αποχωρήσω. Αυτό που έγινε τότε στο live με προσέβαλε και το συζήτησα μαζί τους. Πήγαν να με βγάλουν τρελό και τους είπα… φιλάκια. Ντύθηκα για να φύγω γι’ αυτό στην αποχώρηση φοράω άλλα ρούχα», είπε ο Τάσος Ξιάρχος.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκαν στα προσωπικά του με τον γνωστό χορογράφο να εξομολογείται: «Δεν μπορώ να κάνω σχέση γιατί δεν έχω χρόνο. Η μεγαλύτερη σχέση που έχω κάνει είναι περίπου 4 μέρες».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Στη φωλιά των Κου Κου»