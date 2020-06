MasterChef: Η πρώτη ανάρτηση του Σταυρή Γεωργίου μετά τον τελικό!

Ενα μεγάλο ταξίδι έφτασε στο τελος του! Θελω να πω ενα μεγάλο ευχαριστω σε ολο το κοσμο, ειδικα την Κυπρο μας για την πίστη, στήριξη και την αγαπη που μου έδειξε τους τελευταίους 7 μηνες! Ευχαριστω μεσα απο την καρδια μου την οικογένεια μου,και τους φιλους μου! Την παραγωγή αυτού του τεράστιου project @masterchefgr τους κριτές @chef_koutsopoulosleonidas @scontizas @ioannidispanos για ολη την στήριξη τους και τα καλα τους λόγια για να γίνω ακομα καλύτερος στο μεγάλο κεφάλαιο που ονομάζεται ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ γιατι για αυτο μπήκα στο διαγωνισμό! ΝΙΚΗΤΕΣ ειμαστε ολοι! Να εχετε ολοι πανω απο ολα υγεια,αγαπη και ευτυχία σε αυτές τις δύσκολες μερες που εχουμε περασει αυτο το καιρο! Stay tuned... Something BIG is coming!!! ❤️🙏🏻🇨🇾 #masterchefgr #stavris #finalist #epiplo #togetherwearestronger #ynwa

