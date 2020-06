LIFE IS A BEACH: Η Ναζαρέ και η Λισαβόνα θα σας μαγέψουν

Δείτε εδώ το trailer της εκπομπής

Ταξιδιωτική εκπομπή με τους Χάρη Κιαγιαδάκη, Αλέξανδρο Προκοπάκη, Γιάννη Βαρελά. Πώς θα σου φαινόταν η ιδέα να κάνεις ένα road trip 12.000 χλμ με τους φίλους σου, με απώτερο σκοπό να εξερευνήσεις παραλίες; Tο “Life is a beach” επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ, με το τρίτο μεγάλο Mission, μετά την Ελλάδα και το Μεξικό.

Για ακόμη μια φορά θα δεις την αυθεντική εμπειρία ενός ταξιδιού, αυτή τη φορά στην Ισπανία και την Πορτογαλία, όπως την έζησαν ο Χάρης, ο Άλεξ και ο Λόκε!

Ακολούθησε την παρέα του “Life is a Beach” σε ένα συναρπαστικό οδοιπορικό από μέρος σε μέρος, πάντα με απόλυτο προορισμό την παραλία.

Βουτιές, street food, νέοι φίλοι, μέρη γεμάτα ενέργεια και ιστορία, camping με «διανυκτέρευση» χιλιάδων αστεριών, αμέτρητα ηλιοβασιλέματα και κάμποσες αναποδιές. Με moto «η καλύτερη παραλία είναι αυτή που δεν έχεις δει ακόμη» πάμε να ανακαλύψουμε τον κόσμο μαζί!



Περίληψη επεισοδίου 4 – Σάββατο 13.6.20 στις 14:00

Η εμπειρία της Πορτογαλίας έχει αρχίσει να «χτίζεται» με highlight την παραλία της Ναζαρέ και τη νοσταλγική και γεμάτη παλμό, Λισαβόνα.

Αφήνοντας τον Βορρά και την όμορφη ανάμνηση του Πόρτο πίσω, η ομάδα κάνει στάση στο Sao Jacinto, ένα ιδανικό σημείο για άραγμα αλλά και δυνατούς σέρφερ, ελπίζοντας σε μια βουτιά.

Το γεγονός όμως ότι πήραν την απόφαση να ταξιδεύουν σε παραλίες, φαίνεται πως δε σημαίνει ότι θα τις βλέπουμε κιόλας.

Η πρωτόγνωρη εμπειρία μιας παραλίας με ομίχλη και το απόκοσμο σκηνικό, οδηγεί την ομάδα ένα βήμα πίσω, αφήνοντας ακόμη μια παραλία χωρίς βουτιά.

Η ομίχλη αλλάζει το πρόγραμμα. Ακολουθεί επιβίβαση σε φέρι, που θα τους… φέρει πιο κοντά στην περιοχή της Ναζαρέ και θα διώξει λίγο την γκρίνια, που φέρνουν τα πολλά χιλιόμετρα και η μουντάδα του καιρού. 350 μέτρα από την παραλία, η ομάδα βρίσκει με δυσκολία μέρος να κατασκηνώσει σε έναν αμμόλοφο. Δέκα ώρες ύπνου μετά, με θέα να γεμίζει το μάτι και ήλιο που επιστρέφει τα χαμόγελα, η ομάδα επιτέλους απολαμβάνει το μοναδικό τοπίο της παραλία Ναζαρέ με το φως της ημέρας. Ψηλά από τον φάρο εντυπωσιακά, τεράστια κύματα σπάνε τα βράχια, δημιουργώντας ένα επιβλητικό σκηνικό άγριας ομορφιάς. Μεταξύ Οκτώβρη και Μάρτη μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 30 μέτρα.

Στην κεντρική παραλία της πόλης, με ακτή 2 χιλιομέτρων, γίνεται και η πρώτη βουτιά στην Πορτογαλία… που κράτησε δευτερόλεπτα, καθώς τα νερά είναι πα-γω-μέ-να! Ατλαντικός!

Κατεύθυνση προς τον αγαπημένο Νότο και με επόμενο σταθμό τη Λισαβόνα, η επιχείρηση προετοιμασία και διανυκτέρευση πριν την περιήγηση στην πόλη, ξεκινά.

Στην πρωτεύουσα Λισαβόνα, η βόλτα με το παραδοσιακό τραμ του 1930 μας συστήνει την πόλη, με εικόνες από πολυσύχναστες πλατείες, εμβληματικά κτίρια και ιστορικά μνημεία να ξεδιπλώνονται μπροστά μας. Η προσπάθεια να δούμε την πόλη με το τελεφερίκ αφ' υψηλού και πανοραμικά, μας απογοήτευσε.

Με μία γιγάντια δεξαμενή 5 εκ. λίτρων, το ενυδρείο της Πορτογαλίας συγκαταλέγεται στα καλύτερα ενυδρεία του κόσμου και μπήκε στην to do list του Life is a beach.

Η ημέρα πλησιάζει προς στο τέλος της, με ηλιοβασίλεμα και θέα την πόλη!

*** Τα γυρίσματα της εκπομπής πραγματοποιήθηκαν πριν την εμφάνιση του COVID-19***

Μη χάνετε επεισόδιο!

Την εκπομπή θα μπορείτε να δείτε live το Σάββατο στις 14.00 στους τηλεοπτικούς σας δέκτες και μέσω live streaming.

Ενώ τα επεισόδια θα μπορείτε να παρακολουθήσετε και on demand μετά την προβολή τους στην τηλεόραση του Star.

