Άνοιξε το στόμα της η Άσπα Τσίνα - Όσα είπε για Δέσποινα Βανδή-Βίκυ Κάβουρα

Είναι και πάλι το τηλεοπτικό πρόσωπο των ημερών με τη συμμετοχή της στο «Just the 2 of us».

Για τη διαφωνία που είχε τόσο με τη Δέσποινα Βανδή όσο και με τη Βίκυ Κάβουρα στο τελευταίο J2US, απάντησε η Άσπα Τσίνα στο «Happy Day» το πρωί της Τρίτης.

«Ήταν πολύ αυθόρμητη αντίδραση. Η γυναίκα ξεκίνησε να τοποθετηθεί θετικά διακείμενη απέναντί μου και απέναντι στον Μάριο Πρίαμο βαθμολογικά. Όμως, έκανε ένα λάθος. Είπε θα συμφωνήσω με την Άσπα, υπάρχουν ελαφριά κομμάτια. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ελαφρύ. Η κριτική που ξεκίνησε να ασκήσει στηρίχτηκε σε μια λανθασμένη τοποθέτησή της σε σχέση με τη δική μου άποψη, την οποία δεν είχα εκθέσει. Δεν πειράζει όμως, είμαστε άνθρωποι κι επειδή η τηλεόραση είναι ένα μέσο της υπερβολής, θα κάνουμε και λαθάκια, όση εμπειρία κι αν έχουμε κάποιοι και όσο άπειροι κι αν είμαστε κάποιοι άλλοι. Καμιά φορά οι όροι ανατρέπονται ξαφνικά. Το θέμα είναι να περνάμε ωραία και να πάμε παρακάτω» είπε για τη... διαφωνία της με τη Δέσποινα Βανδή στον «αέρα».

«Δεν ανέχομαι να θέλει να με χρησιμοποιήσει κάποιος για να πει τη δική του άποψη και να βάλλει εναντίον συγκεκριμένων ανθρώπων ή μη συγκεκριμένων ανθρώπων. Νομίζω είμαι σαφής», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Για το περιστατικό λίγα λεπτά μετά με τη Βίκυ Κάβουρα στο green room του σόου, ξεκαθάρισε: «Έσπευσε να προκαταβάλει το τηλεοπτικό κοινό ότι “δεν είναι και πολύ καλά η Άσπα”. Αυτά τα πράγματα είναι και αστεία και ανεπίτρεπτα. Με τη συγκεκριμένη κοπέλα ούτε κάναμε ούτε θα κάνουμε ποτέ παρέα, είμαστε δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα στον πλανήτη Γη. Δεν έχουμε την ίδια αντίληψη και βεβαίως, ο ρόλος της είναι πολύ συγκεκριμένος. Ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει, όσο καταλαβαίνει… πορεύεται στη ζωή του με τα όπλα του».