Μπουράκ Χακί: Το τρυφερό του μήνυμα για τη Χαρά του GNTM!

Ο διάσημος Τούρκος ηθοποιός, Μπουράκ Χακί, δε σταματά να στηρίζει τη σύντροφό του, Χαρά, η οποία βρίσκεται στο Greece’s Next Top Model!

Οι δυο τους είναι μαζί περίπου τρία χρόνια, με την μελαχρινή καλλονή μάλιστα να έχει μετακομίσει στην Τουρκία για χάρη του αγαπημένου της.

Ο Μπουράκ Χακί από την πλευρά του δε σταματά να την υποστηρίζει! Μάλιστα, συχνά μέσω Instagram ανεβάζει κοινές τους φωτογραφίες, γράφοντας τρυφερά μηνύματα.

Ο ηθοποιός τις προηγούμενες μέρες κοινοποίησε στο προφίλ του μία φωτογραφία τους από το 2018, σχολιάζοντας: «Good luck baby! You can do it = Καλή τύχη μωρό μου! Μπορείς να τα καταφέρεις!». Με αυτό τον τρόπο θέλησε να της στείλει δύναμη και να της ευχηθεί «Καλή τύχη»!