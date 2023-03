Το Release Athens υποδέχεται τον Central Cee

Το 2023, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώνουν τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας τρεις σπουδαίες φεστιβαλικές ημέρες σε δύο σκηνές. Την Τρίτη 20 Ιουνίου, υποδέχονται τον Central Cee, το πιο «καυτό» όνομα του βρετανικού (και όχι μόνο) hip-hop σήμερα, με πολυπληθές κοινό και στη χώρα μας.

Ο 24χρονος Λονδρέζος rapper θα αποτελέσει τον headliner στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε μία μεγάλη φεστιβαλική ημέρα, όπου όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, την αντίστοιχη θέση στην πλατεία Νερού θα έχει η Rosalia!

H Rosalia έρχεται να ξεσηκώσει τα πλήθη

Σύντομα, θα ανακοινωθούν περισσότερα ονόματα, τόσο για τη συγκεκριμένη ημέρα όσο και για τις άλλες δύο που θα γίνουν στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας. Το Release Athens X SNF Nostos πραγματοποιείται στις 20, 21 και 23 Ιουνίου και φέρνει μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας και ελληνικής σκηνής σε δύο stages, στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), δίνοντάς μας την ευκαιρία να ζήσουμε ένα συναρπαστικό συναυλιακό τριήμερο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Release Athens 2023.

Ο Central Cee γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1998 και ξεκίνησε να ηχογραφεί μουσική από 14 χρονών. Μέσα σε μια δεκαετία, έχει καταφέρει να γίνει ο πιο διάσημος Βρετανός rapper, με πάνω από 8 εκ. followers και περισσότερα από 2 δις streams. Η κυκλοφορία του πρώτου του mixtape, με τίτλο “Wild West”, ήταν ένας καλλιτεχνικός και εμπορικός θρίαμβος. Θα γίνει το νο.1 σε πωλήσεις βρετανικό ντεμπούτο με δύο Top 10 UK singles, ο ίδιος θα είναι υποψήφιος για τρία Brit Awards ενώ θα κερδίσει δύο GRM Daily Awards, στις κατηγορίες Best Male Artist και Breakthrough Artist of the Year. Το 2021, θα κλείσει με τον καλύτερο τρόπο αφού η περιοδεία του σε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία θα γίνει sold out σε μόλις δύο λεπτά.

Στις αρχές της επόμενης χρονιάς, τον Φεβρουάριο του 2022, θα κυκλοφορήσει και το δεύτερο mixtape του, “23”, το οποίο θα γίνει το πρώτο του νο.1 και θα καταστήσει ξεκάθαρο πως ο Central Cee πλέον καθορίζει το βρετανικό hip hop με τους δικούς του όρους. Η κοφτερή του ματιά και το κοινωνικό σχόλιο, παράλληλα με την πρωτοποριακή παραγωγή, τον έχουν ήδη καταξιώσει ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς μουσικούς της γενιάς του.

Το 2023, θα πραγματοποιήσει μια μεγάλη περιοδεία σε ολόκληρο τον κόσμο, με προγραμματισμένες εμφανίσεις σε όλα τα σπουδαία φεστιβάλ της Ευρώπης (Primavera Sound, Reading, Glastonbury). Ανυπομονούμε να τον υποδεχτούμε στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ και να απολαύσουμε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σύγχρονου hip hop ακριβώς τη στιγμή που πρέπει.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 55€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 130€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Επισημαίνουμε πως ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος που προσφέρει τις παραπάνω παροχές λειτουργεί μόνο στην Πλατεία Νερού αλλά οι κάτοχοι των VIP εισιτηρίων έχουν πρόσβαση και στις δύο σκηνές.

Οι εμφανίσεις των 2 headliners (στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ) δε θα συμπίπτουν, ενώ θα εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος μετάβασης από το ένα stage στο άλλο

Διάθεση εισιτηρίων*:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr / www.snfnostos.org

*Τα έσοδα των εισιτηρίων αποδίδονται αποκλειστικά στο Release Athens. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Το ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.

Παράλληλα, το ΙΣΝ θα προχωρήσει σε επιπλέον δωρεές ύψους €500.000 που θα φέρουν το όνομα SNF X Release Athens προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με αποστολή την ενίσχυση της Ψυχικής Υγείας, στο πλαίσιο της ευρύτερης θεματικής του φετινού SNF Nostos που είναι αφιερωμένη σε αυτή.

Περισσότερα για το Release Athens 2023

Το Release Athens ξεκίνησε το 2016 και έκτοτε αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καλοκαιρινά μουσικά γεγονότα στην Αθήνα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, με βασικό χώρο την Πλατεία Νερού, ένα υπέροχο μέρος που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα και ταυτόχρονα λίγα λεπτά μακριά από το κέντρο της πόλης.

Έχοντας φιλοξενήσει πολύ μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου μουσικού στερεώματος τα αμέσως προηγούμενα χρόνια (Iggy Pop, Nick Cave & The Bad Seeds, Slipknot, PJ Harvey, Pet Shop Boys, Judas Priest, Jamiroquai, London Grammar, Alice In Chains, Parov Stelar, Sigur Ros, Damian Marley, Liam Gallagher, Richard Ashcroft, μεταξύ πολλών ακόμα), το Release Athens επιστρέφει για 6η φορά με ένα ακόμα μεγαλύτερο lineup και με σύνθημά του το “Making Memories Together”, πιστό στην αρχή που το διέπει από την πρώτη ημέρα: Καλλιτέχνες, κοινό και συντελεστές του φεστιβάλ διαμορφώνουν, όλοι μαζί, τις μοναδικές εμπειρίες και τις αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.

Περισσότερα για το 2023 SNF Nostos

Το μουσικό πρόγραμμα αποτελεί μια μόνο από τις πτυχές της πολυσυλλεκτικής ανοιχτής διοργάνωσης του SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που φέτος πραγματοποιείται από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου στο ΚΠΙΣΝ, με θέμα την Ψυχική Υγεία. Όπως κάθε χρόνο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους Διαλόγους του ΙΣΝ, το SNF Nostos Conference, τον βραδινό αγώνα SNF Nostos Run, καθώς και ένα παράλληλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Μάθετε περισσότερα για το 2023 SNF Nostos στο snfnostos.org.

