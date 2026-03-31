Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ

Η Νόρα Βαλσάμη αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο εμβληματικές και γοητευτικές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της με την ομορφιά, το ταλέντο και τη μοναδική της αύρα.

Εδώ και αρκετά χρόνια, η αγαπημένη ηθοποιός έχει επιλέξει να κρατήσει αποστάσεις από τα φώτα της δημοσιότητας, γεγονός που όχι μόνο δεν την έχει κάνει να ξεχαστεί, αλλά αντιθέτως έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού, που εξακολουθεί να αναζητά νέα και πληροφορίες για τη ζωή της.

Μέσα σε αυτό το κλίμα νοσταλγίας και ενδιαφέροντος, μια ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη επιφύλαξε ο γιος της, Έρικ Ανδρέου, ο οποίος αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα σπάνιο και αυθόρμητο στιγμιότυπο της 78χρονης μητέρας του.

Η ανάρτηση, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου, συγκέντρωσε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πλήθος συγκινητικών και γεμάτων αγάπη σχολίων, αποδεικνύοντας πως το κοινό εξακολουθεί να τη θυμάται και να τη θαυμάζει.

Παράλληλα, σε μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις, η ηθοποιός είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για την καθημερινότητά της και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Όπως είχε αποκαλύψει, η σύνταξη που λαμβάνει δεν επαρκεί για να καλύψει τις βασικές της ανάγκες, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως τα χρήματα δεν φτάνουν ούτε για τα πιο απλά έξοδα.

«Δεν έχω λεφτά, παίρνω 500 ευρώ. Δεν φτάνουν ούτε να πάρω νερά και καφέδες. Ντροπή. Παίρνω καλούτσικη σύνταξη και προσπαθώ με οικονομία να τα φέρνω εις πέρας» εξήγησε η ίδια σε συνέντευξη.

Κλείνοντας, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να δέχεται επαγγελματικές προτάσεις, ωστόσο δεν σκέφτεται προς το παρόν να επιστρέψει καλλιτεχνικά: «Αγαπώ πολύ την τέχνη μου, αλλά δε θέλω να επιστρέψω. Η αλήθεια είναι πως πάντα δέχομαι προτάσεις να κάνω θέατρο και τηλεόραση, αλλά δεν θέλω να παίξω. Προς το παρόν δε νιώθω έτοιμη, ποιος ξέρει, όμως, τι θα γίνει στο μέλλον».