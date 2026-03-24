Κωνσταντίνος Αργυρός: Εξερράγη βόμβα σε κέντρο που θα εμφανιστεί απόψε

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γνωστό χώρο εκδηλώσεων στην Κύπρο, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ο καλλιτέχνης συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο εξωτερικό, πραγματοποιώντας live σε χώρες όπου διαθέτει ισχυρή απήχηση.Στα πλαίσια της περιοδείας του σήμερα Τρίτη (24/3), είναι προγραμματισμένη η εμφάνισή του σε ένα από τα πιο γνωστά venues του νησιού, έναν πολυχώρο που φιλοξενεί συναυλίες και μεγάλες εκδηλώσεις.

Το χρονικό της έκρηξης στην Κύπρο

Ωστόσο, γύρω στις 03:20 τα ξημερώματα, άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στον χώρο. Η έκρηξη που σημειώθηκε προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές, κυρίως στην είσοδο και την πρόσοψη του κτιρίου, ενώ προκάλεσε και αναστάτωση στην περιοχή.

Οι Αρχές της Κύπρου κινητοποιήθηκαν άμεσα και έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαλευκάνουν την υπόθεση. Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται διάφορα ενδεχόμενα, όπως διαφορές μεταξύ επιχειρηματιών στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά

Παρά το σοβαρό περιστατικό, οι διοργανωτές εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι η προγραμματισμένη συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Συνεργεία έχουν ήδη αναλάβει την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε ο χώρος να είναι έτοιμος να υποδεχθεί το κοινό.

Ταυτόχρονα, έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης και την προστασία των παρευρισκόμενων. Όλα δείχνουν ότι, παρά την αναστάτωση, η βραδιά θα πραγματοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να ανεβαίνει κανονικά στη σκηνή.