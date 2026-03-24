KIRA MAY CRY: Ο λόγος που δεν έλεγε ότι είναι γιος του Στάθη Αγγελόπουλου

«Είμαι περήφανος για τον Μανώλη», είπε ο πατέρας του στην παρουσίαση δίσκου

KIRA MAY CRY: Ο γιος του Στάθη Αγγελόπουλου και της Μαρίας Κουτσαντώνη παρουσίασε τον νέο του δίσκου/ βίντεο Happy Day
  • Ο KIRA MAY CRY είναι γιος του Στάθη Αγγελόπουλου και της Μαρίας Κουτσαντώνη, παρουσίασε τον νέο του δίσκο σε καθολικό ναό.
  • Αναφέρθηκε στους φόβους του για την καριέρα του και τη σχέση του με τον πατέρα του, ο οποίος τον συμβουλεύει καθημερινά.
  • Η μητέρα του είχε κατηγορήσει τον πατέρα του για κακοποίηση, αλλά ο KIRA MAY CRY δηλώνει ότι είναι κοντά και στους δύο γονείς του.
  • Ο Στάθης Αγγελόπουλος δηλώνει περήφανος για τον γιο του και συνεργάζονται σε ντουέτο.
  • Ο Στάθης προειδοποιεί τον γιο του για τις δυσκολίες της καριέρας του, αλλά πιστεύει στην επιτυχία του.

Ο γνωστός καλλιτέχνης που κάνει καριέρα με το όνομα KIRA MAY CRY είναι ο γιος του Στάθη Αγγελόπουλου και της Μαρίας Κουτσαντώνη, και χθες παρουσίασε τον νέο του δίσκο σε καθολικό ναό, παρουσία και των δύο γονέων του. 

KIRA MAY CRY: Ποιος είναι ο πολλά υποσχόμενος και ατμοσφαιρικός καλλιτέχνης

«Θέλω να δώσετε ένα μεγάλο χειροκρότημα για τη μάνα μου που είναι εδώ σήμερα», είπε από το μικρόφωνο ο Μανώλης Αγγελόπουλος.  «10 πληγές, 10 διαφορετικοί πόνοι, 10 διαφορετικά λάθη, 10 διαφορετικά συγγνώμη που δεν κατάφερα ποτέ να πω», είπε ο ίδιος αναφερόμενος στον τίτλο του άλμπουμ του «Πληγές».

Ο ΚΙRA MAY CRY εξήγησε στη συνέχεια τον λόγο που δεν επικοινωνούσε από ποια καλλιτεχνική οικογένεια προερχόταν. «Το DNA δεν μπορείς να το αποφύγεις. Ο πατέρας μου και ο παππούς μου είναι τιτάνες του ελληνικού πενταγράμμου. Φοβόμουν λίγο, ντρεπόμουν να βγω να πω, η φωνή μου είναι καλή αρκετά;», είπε στο Happy Day.

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως ο πατέρας του του τηλεφωνεί κάθε μέρα για να τον συμβουλέψει. «Μέχρι και πώς θα φτιάξω τα αυγά στο σπίτι. Καμιά φορά δεν τα σηκώνω τα τηλέφωνα. Είναι περήφανος, δε μου έδωσε κάποια συμβουλή. Να είσαι ο εαυτός σου, να είσαι αληθινός, μου είπε», εξομολογήθηκε για τη σχέση με τον πατέρα του. 

«Έφαγα ξύλο και δεν ξέρω τον λόγο», λέει η σύζυγος του Στάθη Αγγελόπουλου

Τέλος, αναφέρθηκε και στη διαμάχη των γονιών του που είχε δει και το φως της δημοσιότητας. Η μητέρα του είχε κατηγορήσει τον πατέρα του και πρώην σύζυγό της για κακοποίηση. «Δεν πιέζομαι καθόλου. Οι γονείς μου θα ξέρουν οι ίδιοι πώς θα το διαχειριστούν. Είμαστε μια χαρά. Όλα είναι υπέροχα. Είμαι πολύ κοντά και στους δύο και τους δίνω πολλή αγάπη και είμαι εδώ ανά πάσα στιγμή και για τους δύο», απάντησε σε σχετική ερώτηση ο KIRA MAY CRY.

Στάθης Αγγελόπουλος: «Ήθελε να με εκδικηθεί, χτύπησε μόνη της στο ντουλάπι»

Πατέρας και γιος συνεργάζονται σε ένα ντουέτο. Ο Στάθης Αγγελόπουλος δηλώνει περήφανος για τον γιο του, Μανώλη. 

«Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για τον Μανώλη. Κάτι που δεν έκανα με τον δικό μου πατέρα, το έκανα μαζί του. Ένα ντουέτο. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό», είπε αρχικά ο Στάθης Αγγελόπουλος.

Ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε πως έχει πει στον γιο του ότι ο δρόμος που διάλεξε είναι πολύ δύσκολος και πως πρέπει να έχει δυνατό στομάχι για να αντέξει όλα αυτά που θα περάσει. «Η επιτυχία σίγουρα θα έρθει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Χαιρόμαστε όλοι στην οικογένεια. Τον αγαπάμε, τον στηρίζουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον Μανώλη ή τον KIRA MAY CRY», κατέληξε ο Στάθης Αγγελόπουλος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
