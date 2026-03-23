Εριέττα Κούρκουλου: H τρυφερή ανάρτηση για τα 4α γενέθλια του γιου της

«Συγγνώμη για τα λάθη που έχω κάνει και εκείνα που θα κάνω στο μέλλον»

«Είμαι συνεχώς πάνω από τα παιδιά μου», είχε εξομολογηθεί η Εριέττα Κούρκουλου στον Αντώνη Σρόιτερ, τον Νοέμβριο του 2025
  • Η Εριέττα Κούρκουλου γιόρτασε τα 4α γενέθλια του γιου της, Νίκου, με τρυφερή ανάρτηση.
  • Μοιράστηκε την ιστορία της εγκυμοσύνης και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
  • Ευχαρίστησε τον Νίκο για τις στιγμές και τα μαθήματα που της έχει προσφέρει.
  • Αναφέρθηκε στη διαφορετικότητα των δύο παιδιών της, τονίζοντας τις ιδιαιτερότητές τους.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες από πρόσφατο ταξίδι τους, επισημαίνοντας τη σημασία του ποιοτικού χρόνου μαζί.

Με αφορμή τα 4α γενέθλια του μεγαλύτερου της γιου, Νίκου, η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση, προχώρησε χθες σε μια τρυφερή ανάρτηση. Εξιστορώντας το «ταξίδι» από τη σύλληψή του μέχρι σήμερα που είναι αγοράκι 4 χρόνων, έκλεισε το μήνυμά της λέγοντας: «Συγγνώμη για τα λάθη που έχω κάνει και εκείνα που θα κάνω στο μέλλον. Υπόσχομαι να σε αγαπάω με όλο μου το είναι για πάντα!».

«Η ιστορία σου ξεκινάει πολύ πριν το πρώτο σου κλάμα. Ξεκινάει από την αγάπη. Την αγάπη δυο ανθρώπων που ενώ βρίσκονταν στον κόσμο τους έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον και τελικά αποφάσισαν ότι ήθελαν να κάνουν μαζί ένα παιδάκι. Εκεί αρχίζει το καλό! Προσπάθεια, αποτυχίες, κλάμματα, αγκαλιές, προσευχές, εξετάσεις, γιατροί, χάπια, ενέσεις, απογοήτευση, ελπίδα, έμβρυα και μεταφορά ενός εκ των δώδεκα στις 8 Ιουλίου του 2021. Αυτό το ένα ήσουν εσύ!

Στις 21 Μαρτίου ήρθες και έφερες τα πάνω κάτω και εδώ και τέσσερα χρόνια εκεί παραμένουν - τα ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ!

Όταν σου δώσαμε το όνομα των παππούδων σου φοβόμουν μην σε επισκιάσει. Πού να ήξερα τι μας περίμενε… Ένα παιδί ευφυέστατο σε βαθμό που μας τρομάζει, με αρκετά νεύρα, (σπάνιες) αγκαλιές που σε παραλύουν και μια καρδία από χρυσάφι.

Ευχαριστώ για τις στιγμές, τα άπειρα μαθήματα και το όνειρο που έκανες πραγματικότητα. Συγγνώμη για τα λάθη που έχω κάνει και εκείνα που θα κάνω στο μέλλον. Υπόσχομαι να σε αγαπάω με όλο μου το είναι για πάντα!
Χρόνια Πολλά ★ μου!».

Το πρώτο παιδί της Εριέττας Κούρκουλου και του Βύρωνα Βασιλειάδη γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 2022. Το δεύτερο αγοράκι τους, ο Λέων, γεννήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 2024. Το ζευγάρι είναι μαζί 8 χρόνια. 

«Είναι αρκετά διαφορετικά παιδιά. Νομίζω το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Ο πρώτος είναι έτσι πολύ έντονος, πολύ δραστήριος,  θα μπορούσε κάποιος να τον πει "δύσκολο παιδί". Ο δεύτερος είναι το αρκουδάκι της αγάπης, ας πούμε. Πολύ διαφορετικά παιδιά», είχε πει η Εριέττα Κούρκουλου στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωίαν σε είδον», στις αρχές Δεκεμβρίου του 2025.

Μερικές μέρες πριν τα 4α γενέθλια του Νίκου της, η Εριέττα Κούρκουλου δημοσιοποίησε μερικές φωτογραφίες από το ταξίδι που έκανε με τον πρωτότοκο γιο της, επισημαίνοντας την ανάγκη τους να περάσουν λίγο χρόνο μαζί οι δυο τους. 

Έγραψε χαρακτηριστικά: «Χθες ανέβασα αυτή την φωτογραφία από μια πραγματικά ΤΕΛΕΙΑ στιγμή που μοιραστήκαμε εγώ και ο Νίκος γράφοντας, «πού να ήξερες πόσο έχω προσευχηθεί για εσένα». Το έγραψα κυρίως για να το υπενθυμίσω στον εαυτό μου, αλλά και επειδή σκέφτηκα ότι ούτε φαντάζεται πόσο τον ήθελα και πόσο σημαντικός ήταν ο ερχομός του στην ζωή μας.

Φύγαμε δυο μερούλες τα δυο μας γιατί θεώρησα ότι το είχα και εγώ και εκείνος ανάγκη. Και όντως το είχαμε. Όντως περάσαμε πανέμορφα.
Όμως ήταν τόσες οι φορές που του φώναξα και τον μάλωσα μέσα σε αυτές τις ημέρες - τόσες οι στιγμές που κρατήθηκα για να μην ξεφύγω, που σε αυτή την τέλεια στιγμή χρειάστηκε να θυμίσω στον εαυτό μου ότι η ύπαρξή του ήταν κάποτε ένα όνειρο που φάνταζε πολύ πολύ μακρινό!

Η ανάρτηση της Εριέττας Κούρκουλου από το ταξίδι με τον γιο της, Νίκο/ instagram

Η ανάρτηση της Εριέττας Κούρκουλου από το ταξίδι με τον γιο της, Νίκο/ instagram

Δεν αλλάζει κάτι αυτό. Δεν θα γίνω ποτέ ο τέλειος gentle parent που δεν υψώνει την φωνή του, δεν συμφωνεί με τις συνέπειες και δεν πιστεύει στο «ΟΧΙ».

Δεν είμαι εγώ αυτή και δεν πιστεύω σε αυτό. Όμως πιστεύω ότι τις δύσκολες στιγμές που φτάνουμε στα όριά μας, βοηθάει ένα zoom out για να επιστρέψουμε στην ουσία. Και η ουσία είμαστε εμείς και τα μικρά ανθρωπάκια που φέραμε σε αυτό τον απαίσιο αλλά και πανέμορφο κόσμο».

Η Εριέττα Κούρκουλου είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στις εγκυμοσύνες της και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

