Μαρία Ζορμπά: Η αποκάλυψη για την υπερκόπωση που την... κράτησε πίσω!

Μπορεί η πορεία της στην τηλεόραση να είναι πιο... διακριτική, κάτι που ταιριάζει και στον χαρακτήρα της, όμως η Μαρία Ζορμπά εδώ και χρόνια έχει μια αξιόλογη πορεία στο θέατρο.

Η Μαρία Ζορμπά πρωταγωνιστεί στη σειρά Μια νύχτα μόνο

Η ηθοποιός που συμμετέχει στη δραματική σειρά του Mega, Μια νύχτα μόνο, όπου υποδύεται τη «Μαρίκα», την τηλεοπτική σύζυγο του Γιάννη Βούρου, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή Buongiorno.

Αφού μίλησαν για τον ρόλο της στη σειρά, η Κατερίνα Ζαρίφη αποκάλυψε ότι τη γνωρίζει πολλά χρόνια, αφού η Μαρία Ζορμπά εργαζόταν για χρόνια στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Μάλιστα, η ίδια αποκάλυψε ότι για ένα μεγάλο διάστημα υπήρξε ραδιοφωνική παραγωγός στον Λάμψη.

Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώτηση της Φαίης Σκορδά αν θα κάνει κάτι θεατρικά, απάντησε: «Θέατρο ήταν να γίνει κάτι, όμως επειδή βγήκε μία υπερκόπωση τώρα στις γιορτές... χρόνια σερνόταν, οπότε δε θα το κάνω. Για το καλοκαίρι, μάλλον, θα δούμε, ακόμα δεν είναι ανακοινώσιμο. Ήταν τώρα, δηλαδή, να αρχίσω πρόβες».

Η Μαρία Ζορμπά με τον τηλεοπτικό της γιο, Μάρκο Παπαδοκωνσταντάκη

«Σου είπαν δηλαδή οι γιατροί ότι πρέπει να ξεκουραστείς, ή είναι κάτι που εσύ το αισθάνθηκες;», τη ρώτησε η Φαίη Σκορδά. «Και τα δύο, ναι... Έχω αρχίσει ήδη να ξεκουράζομαι. Χρειάζεται, καμιά φορά να κάνεις λίγο πίσω», απάντησε η ηθοποιός.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι έχουν αρχίσει και τα γυρίσματα για τη συνέχεια της σειράς Μια νύχτα μόνο.

Σε προηγούμενο ερώτημα για το πού είναι ο τόπος της, η Μαρία Ζορμπά απάντησε: «Τον τόπο μου τον αισθάνομαι εκεί που υπάρχουν άνθρωποι που είναι κατά κάποιον τρόπο πατρίδα. Όταν έφυγε ο πατέρας από τη ζωή κάπως ήταν περίεργο να είναι εκεί μόνη της στις Σέρρες και ναι, την έχω μαζί μου».

Η υπερκόπωση... χτύπησε την πόρτα της Μαρίας Ζορμπά

Η συγκατοίκηση, όμως, δεν υπήρξε απλή. «Ήταν σοκαριστικό. Πέρασα ένα διάστημα που δεν ήταν εύκολο. Να δεις ποιος είναι ο άλλος, τι τραύματα υπάρχουν… Έγινε όμως μια δουλειά πολύ θεραπευτική. Και για τις δύο. Είναι σαν να λύθηκαν πράγματα που δεν είχαν λυθεί». Όπως το διατυπώνει η ίδια: «Συγχωρεθήκαμε. Ήρθε η ισορροπία».