TSOTCO: Το πρώτο ελληνικό single με υπογραφή AI

Το «TSOTCO» είναι το πρώτο ελληνικό τραγούδι που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Γιάννης Βλασερός, ο οποίος έγινε… Arden Vox (παθιασμένη φωνή στα λατινικά), υπογράφει τους στίχους και τη μελωδία, ενώ η μουσική παραγωγή υλοποιήθηκε μέσω ΑΙ με βάση το προσωπικό του όραμα.

Το τραγούδι είναι χιουμοριστικό και ερωτικό, με φρέσκια ενορχήστρωση και ένα βίντεο κλιπ που συνδυάζει AI visuals και αληθινά πλάνα.

«Χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη σαν πινέλο. Η φωνή είναι δική μου, το συναίσθημα αληθινό» δήλωσε ο Arden Vox.

Το «TSOTCO» κυκλοφορεί από την Orion Music και είναι διαθέσιμο σε YouTube, Spotify, TikTok.