«Δες τι έχασες» τραγουδά η Γωγώ Λιδάκη

Με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.10.25 , 20:57 Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο - Αίγιο
18.10.25 , 20:30 Καιρός: Πού και πότε θα βρέξει - Σε δύο κύματα η κακοκαιρία
18.10.25 , 20:00 Φοινικούντα: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του «εκτελεστή»
18.10.25 , 18:59 Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα
18.10.25 , 18:54 Leapmotor: Ξεπέρασε τα 1.000.000 αυτοκίνητα
18.10.25 , 18:09 Οι δικαιούχοι πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 24/10/2025
18.10.25 , 17:45 Συνελήφθη πρόεδρος ομάδας της Αττικής της Super League
18.10.25 , 17:44 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Casual chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας
18.10.25 , 17:22 Ο γκαρντ που έρχεται να… λυτρώσει τον Ολυμπιακό
18.10.25 , 17:09 Τραγωδία στο Μενίδι: ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρο - Νεκρός 60χρονος
18.10.25 , 16:19 «Δεν έχω πειράξει κουνούπι»: Τι έλεγε ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ
18.10.25 , 16:04 Λαζόπουλος: «Έπαθα σωματικό αλτσχάιμερ» - Η εξομολόγηση για την υγεία του
18.10.25 , 15:34 Ο λόγος που χρειάζομαι 5 λεπτά χωρίς να μιλάω, κάθε μέρα
18.10.25 , 15:24 Εξαρθρώθηκε η συμμορία των διαρρηκτών που είχαν ρημάξει την Πεντέλη
18.10.25 , 14:41 Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
Aλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;
Καιρός: Πού και πότε θα βρέξει - Σε δύο κύματα η κακοκαιρία
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Casual chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας
Φοινικούντα: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του «εκτελεστή»
Καμένα Βούρλα: Αυτοκτόνησε μητέρα δύο παιδιών
Ιωάννα Μαλέσκου: Φωτογραφίζει την κατάξανθη κόρη της - «Το μοντέλο μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια, Γωγώ Λιδάκη έρχεται να ταράξει τα μουσικά δεδομένα με το ανατρεπτικό νέο single της.

Αυτό έχει τίτλο «Δες τι έχασες» και φέρει την υπογραφή του επιτυχημένου συνθέτη και παραγωγού Κυριάκου Παπαδόπουλου, ενώ είναι σε στίχους της ανερχόμενης σπουδαίας στιχουργού, Μαίρης Περγάμαλη.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη και ξεχωριστή πρόταση που συνδυάζει την ποπ-ροκ μουσική με το λαϊκό ηχόχρωμα της ανερχόμενης τραγουδίστριας και έρχεται να βάλει την δική της σφραγίδα στο μουσικό στερέωμα!

Γωγώ Λιδάκη

Το «Δες τι έχασες» θα αποτελέσει το Μότο του χειμώνα καθώς και μέχρι σήμερα όλα τα μουσικά βίντεο της ταλαντούχας τραγουδίστριας ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Μαζί με το τραγούδι κυκλοφορεί και ένα κινηματογραφικό music video σε σκηνοθεσία του κορυφαίου σκηνοθέτη Lyudmil Ilarionov Lusi από τη γειτονική  μας Βουλγαρία.

Τα γυρίσματα έγιναν στη Βουλγαρία και ο σκηνοθέτης κατέφερε να προσφέρει μια μοναδική ατμόσφαιρα δίνοντας στο κλιπ μια αίσθηση μυστηρίου & δύναμης που ενισχύει το χαρακτήρα του τραγουδιού.

To «Δες τι έχασες» κυκλοφορεί από την Prime Productions και σε όλες τις ψηφιακέs, μουσικές πλατφόρμες.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΩΓΩ ΛΙΔΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top