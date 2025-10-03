Ανίκητος ο Παντελής Παντελίδης: Ποια τραγούδια του κυριαρχούν στα charts

Η μουσική του Παντελή συνεχίζει να ζει και να εμπνέει

03.10.25, 21:46
Παντελίδης: Ποια Τραγούδια Του Κυριαρχούν Στα Charts
Ακαταμάχητος παραμένει ο Παντελής Παντελίδης με τη μουσική κληρονομιά του να συνεχίζει ακάθεκτη να συντροφεύει τους ακροατές. Ο κορυφαίος τραγουδιστής παραμένει σταθερά No. 1 στις προτιμήσεις του κοινού με τις μελωδίες του να κατακτούν το Digital Singles Chart της IFPI!

Για περισσότερο από μία εβδομάδα ο ανίκητος Παντελής Παντελίδης φιγουράρει στην πρώτη θέση του Spotify Top 50 Greece και του Top 100 Greece της Apple Music με το τραγούδι «Ίσως ήσουν Κυρία» από τον πολυπλατινένιο δίσκο του «Αλκοολικές Οι Νύχτες» που κυκλοφόρησε το 2012 από τη Minos EMI, A Universal Music Company. Ακόμα, το τραγούδι του κυριαρχεί και στο Viral 50 Greece του Spotify!

Η επιτυχία, όμως, δε σταματά εδώ,  καθώς το «Ίσως Ήσουν Κυρία» αποτελεί έναν από τους πιο viral ήχους του TikTok ξεπερνώντας τα 15 χιλιάδες πρωτότυπα βίντεο!

«Ίσως Ήσουν Κυρία»:

Ο Παντελής Παντελίδης βασιλιάς των Charts με δύο ακόμα τραγούδια

Ο αξεπέραστος καλλιτέχνης με δύο επιπλέον τραγούδια του βρίσκεται επίσης Top 50 του Spotify & Top 100 της Apple Music. Συγκεκριμένα, το «Παραμυθιάζομαι» και το «Πάμε Στοίχημα Θα Ξαναρθείς» από τον ίδιο δίσκο εισέβαλαν δυναμικά στο Digital Chart.

«Παραμυθιάζομαι»: 

«Πάμε Στοίχημα»: 

Ο Παντελής Παντελίδης χαρακτηρίζεται από πολλούς ως το απόλυτο μουσικό φαινόμενο, και όπως όλα δείχνουν δικαίως! Παραμένει ένας από τους πιο επιτυχημένους και επιδραστικούς καλλιτέχνες των τελευταίων ετών με τη σφραγίδα του ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου.

Πριν περίπου έναν χρόνο η Minos EMI, A Universal Music Company κυκλοφόρησε το συλλεκτικό άλμπουμ, φόρο τιμής στον Παντελή Παντελίδη, με τίτλο «Live από το Fantasia», ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε το 2016 στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανιζόταν ο χαρισματικός ερμηνευτής. Το συλλεκτικό αυτό άλμπουμ καταγράφει την ενέργεια, το πάθος και την αυθεντικότητα που χαρακτήριζαν τις ζωντανές εμφανίσεις του τραγουδιστή-φαινόμενο.

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα

