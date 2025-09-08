Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έγινε νονός - Η ασορτί εμφάνιση με τον γιο του, Πάρη

Νονός έγινε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου το απόγευμα του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου και το αποκάλυψε μέσω Instagram.

Βάπτισε την κόρη του καλύτερου του φίλου, ενώ, στο πλευρό του ήταν και ο γιος του, Πάρης.

Ο ίδιος μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες τους αλλά και από το μυστήριο.

«Ετοιμαζόμαστε τα δύο αγοράκια φοράμε και τα δύο μας κουστούμια. Για να σε δω τι κούκλος είσαι εσύ; Βάζει κολόνια στη μυτούλα, κοιτάχτε τον πόσο όμορφος είναι» είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, δείχνοντάς τα ρούχα τους.

Λίγο αργότερα, δημοσίευσε βίντεο από την τελετή στην οποία το ζευγάρι πρώτα παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο και στη συνέχεια βάφτισε την κόρη του.

Σε άλλο βίντεο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δείχνει τον γιο του να παίζει με τα φουσκωτά που έχουν τοποθετηθεί εκεί για τα παιδιά, με τον ίδιο να εκφράζει το παράπονό του ότι ήθελε να βγάλει μαζί του φωτογραφία επειδή φοράνε ασορτί κουστούμι.