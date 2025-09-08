Γιώργος Ζαμπέτας: Η κόρη του, Κατερίνα, στο θέατρο Άλσος

Στη σκηνή με τους πρωταγωνιστές της παράστασης «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα»

Γιώργος Ζαμπέτας: Όσα είχε πει η κόρη του, Κατερίνα, για τον αείμνηστο πατέρα της/ εκπομπή «Buongiorno», τον Φεβρουάριο 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» στο θέατρο Άλσος, παραβρέθηκε η κόρη του αείμνηστου λαϊκού συνθέτη, στιχουργού και δεξιοτέχνη στο μπουζούκι, Γιώργου Ζαμπέτα

Κατερίνα (Καίτη) Ζαμπέτα- Γιάννης Ζουγανέλς/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Κατερίνα (Καίτη) Ζαμπέτα- Γιάννης Ζουγανέλς/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα: Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο Άλσος

Η Κατερίνα Ζαμπέτα είναι το ένα από τα τρία παιδιά του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη. Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε στη σκηνή με τους πρωταγωνιστές μετά το τέλος της παράστασης, τη στιγμή που χειροκροτούσε το κοινό. 

Βίκυ Σταυροπούλου- Πέτρος Ζούλιας- Καίτη Ζαμπέτα- Κώστας Κόκλας- Άκης Δείξιμος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Βίκυ Σταυροπούλου- Πέτρος Ζούλιας- Καίτη Ζαμπέτα- Κώστας Κόκλας- Άκης Δείξιμος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Γιώργος Ζαμπέτας απέκτησε με τη σύζυγό του, Ρούλα (Αργυρώ), τρία παιδιά: τη Μαρίκα, την Κατερίνα και τον Μιχάλη. 

Η Κατερίνα Ζαμπέτα ανέλαβε ενεργό ρόλο στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει αφήσει ο πατέρας της.  Επιμελήθηκε τη βιογραφία του, με τίτλο «Γιώργος Ζαμπέτας: Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω». Για τη συγγραφή του βιβλίου είχε μιλήσει στην εκπομπή του Mega «Buongiorno», τον Φεβρουάριο 2025. 

Βίκυ Σταυροπούλου- Πέτρος Ζούλιας- Καίτη Ζαμπέτα- Κώστας Κόκλας- Άκης Δείξιμος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Βίκυ Σταυροπούλου- Πέτρος Ζούλιας- Καίτη Ζαμπέτα- Κώστας Κόκλας- Άκης Δείξιμος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Το βιβλίο είναι βασισμένο στις συνεντεύξεις του, τις διηγήσεις του, από όλο το αρχειακό του υλικό. Στο βιβλίο μέσα είναι ό,τι έλεγε ο ίδιος, οι απόψεις, οι στάσεις ζωής του και μαζί οι αναμνήσεις μου», είχε εξομολογηθεί.

«Στα κέντρα, τα βράδια, μας έπαιρνε η μάνα μου και πηγαίναμε στο κέντρο. Μικρά παιδιά, από το χέρι. Ήταν σπιτόγατος. Έβγαινε από το σπίτι και χαιρετούσε όλον τον κόσμο. Αγαπούσε πολύ τον κόσμο. Ήταν εξωστρεφής πολύ. Είχε πάρει πολύ αγάπη από τη γιαγιά μου από την οικογένειά του και είχε τόσο πολύ αγάπη μέσα του που τη μετέδιδε. Επειδή δούλευε κάθε βράδυ, η μητέρα μας ήταν πάντα μαζί του, δηλαδή τον συνόδευε στα μαγαζιά και εμείς μέναμε με τις γιαγιάδες. Στις γιορτές, Χριστούγεννα κτλ μας έπαιρνε μαζί στα κέντρα για να γιορτάζουμε μαζί με τον πατέρα μας», είχε περιγράψει. 

 

