Πέθανε ο Τίτο Τζάκσον, αδερφός του Μάικλ και μέλος των θρυλικών Jackson 5

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Τίτο Τζάκσον, o μεγαλύτερος αδερφός του Μάικλ Τζάκσον, ιδρυτικό μέλος του γκρουπ Jackson 5. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε στο People ο ανιψιός του Σίγκι Τζάκσον.

Ο Τίτο Τζάκσον (πρώτος αριστερά) με τους υπόλοιπους Jackson 5 /Φωτογραφία AP Photo, File

Ο θάνατος του Τζάκσον ανακοινώθηκε από τους τρεις γιους του, που έκαναν τη δική τους μπάντα, τους 3T, στο Instagram αργά το βράδυ της Κυριακής 15 Σεπτεμβρίου. «Είμαστε σοκαρισμένοι, θλιμμένοι και συντετριμμένοι», ανέφεραν. «Ο πατέρας μας ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος που νοιαζόταν για όλους και την ευημερία τους», αναφέρουν στην ανάρτησή τους. Δε δόθηκε καμία αιτία θανάτου.

We are shocked, saddened and heartbroken. Our father Tito Jackson @titojackson5 was an incredible man who cared about everyone and their well-being. Please remember to do what our father always preached, “Love One Another.” We love you Pops and will forever miss you. pic.twitter.com/QF2ZEydYT5 — 3T (@3TWorld) September 16, 2024

Η ανάρτηση των 3Τ για τον θάνατο του πατέρα τους στο X

Μέχρι τον θάνατό του, ο Τίτο έπαιζε με τα αδέρφια Τζάκι Τζάκσον και Μάρλον Τζάκσον ως οι The Jacksons, κάνοντας διάφορες εμφανίσεις ανά τον κόσμο.

Φωτογράφιση του Τίτο Τζάκσον το 2019 /Φωτογραφία AP Images/Mark Von Holden

Τα τέσσερα διαδοχικά Νο1 singles του συγκροτήματος στις ΗΠΑ, I Want You Back, ABC, The Love You Save και I’ll Be There, τις δεκαετίες του '60 και του '70, οδήγησαν στη γνωστή Jackson-mania, καθώς τα αδέρφια τραγουδούσαν και χόρευαν, κερδίζοντας τις καρδιές των Αμερικανών κι όχι μόνο.

Ο Τζάκσον μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Jackson 5 το 1997 και κέρδισε τρεις υποψηφιότητες για Grammy κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως μέλος του συγκροτήματος. Το γκρουπ κυκλοφόρησε συνολικά 16 στούντιο άλμπουμ, 10 ως Jackson 5 κι έξι ως The Jacksons (όταν αποχώρησε ο Μάικλ).

Ο Τίτο Τζάκσον ήταν ένας σπουδαίος κιθαρίστας /Φωτογραφία AP Images/Barry Brecheisen

Πριν λίγες μέρες, ενώ ο Τίτο βρισκόταν στο Μόναχο της Γερμανίας με τους The Jacksons, τα αδέρφια «επισκέφτηκαν το όμορφο μνημείο αφιερωμένο στον αγαπημένο μας αδελφό, Μάικλ Τζάκσον», έγραψε ο Τίτο στο Facebook: «Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για αυτό το ξεχωριστό μέρος που τιμάει όχι μόνο τη μνήμη του αλλά και την κοινή μας κληρονομιά. Σας ευχαριστούμε που κρατήσατε το πνεύμα του ζωντανό».

Ο Μάικλ Τζάκσον και τα αδέρφια του ερμηνεύουν το ABC

