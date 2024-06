Celine Dion: Η στιγμή που παθαίνει κρίση στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

«I AM: Celine Dion»: Στις 25 Ιουνίου η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της- βίντεο ΕΡΤ

To ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Celine Dion έκανε πρεμιέρα σε συνδρομητική πλατφόρμα στις 25 Ιουνίου και οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι συγκλονιστικές.

Celine Dion (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «I Am: Celine Dion», η super star της μουσικής ανοίγει το σπίτι της, δείχνει τα παιδιά της αλλά και τις πολύ προσωπικές της στιγμές με τις κρίσεις που αντιμετωπίζει εξαιτίας του σπάνιου Συνδρόμου του Δυσκίνητου Ανθρώπου από το οποίο πάσχει.

Celine Dion shares a vulnerable look into her experience with stiff-person syndrome in her new documentary. pic.twitter.com/S9CyGYY3PP