Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Αρνήθηκε τρεις φορές να κάνει αλκοτέστ πριν συλληφθεί

Νέες πληροφορίες έχουν έρθει στη δημοσιότητα σχετικά με τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, αφού βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένος στα Χάμπτονς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ABC News, η σύλληψη έγινε το βράδυ της Δευτέρας στο Σαγκ Χάρμπορ της Νέας Υόρκης. Ο ποπ σταρ αφέθηκε ελεύθερος χωρίς εγγύηση, με την επόμενη δίκη να ορίζεται για τις 26 Ιουλίου.

Όπως αναφέρει το κουτσομπολίστικο site ΤΜΖ, ο Τίμπερλεϊκ είχε πάει να συναντήσει κάποιους φίλους του σε ένα ξενοδοχείο για φαγητό κι αναχώρησε στις 12:30 τα μεσάνυχτα με το αυτοκίνητό του. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο τραγουδιστής αγνόησε μια πινακίδα STOP. Όταν η αστυνομία τον ακολούθησε και τον σταμάτησε για αλκοτέστ, εκείνος αρνήθηκε και στο σημείο μετέβησαν φίλοι του που παρακάλεσαν τις Αρχές να τον αφήσουν να φύγει. Ωστόσο, οι αστυνομικοί αρνήθηκαν και του πέρασαν χειροπέδες.

