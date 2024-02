Τζάκσον: Η εκπληκτική ομοιότητα του ανιψιού του - Φωτογραφία από το γυρίσμα

Οι θαυμαστές του Μάικλ Τζάκσον είναι σοκαρισμένοι από τη στιγμή που δόθηκε στη δημοσιότητα η πρώτη φωτογραφία από την πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία «Michael».

Τον βασιλιά της ποπ θα υποδυθεί ο ανιψιός του, Τζααφάρ Τζάκσον και όπως μπορείτε να δείτε η ομοιότητα είναι εκπληκτική.

Τζααφάρ Τζάκσον: Ο ανιψιος του Μάικλ Τζάκσον

Ο Τζααφάρ Τζάκσον ανεβαίνει στη σκηνή και αναδημιουργεί το εμβληματικό «Man in the Mirror» look του θείου του από την περιοδεία Dangerous Tour του 1992-93 στην πρώτη φωτογραφία.

First look at Jaafar Jackson as Michael Jackson in the upcoming biopic.



In theaters April 2025. pic.twitter.com/5j6d7ISMOK