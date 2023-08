Lizzo: Ανάγκαζε χορεύτριες να τρώνε μπανάνες από κόλπους ιερόδουλων;

Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζει η Lizzo. Συγκεκριμένα, η πολυβραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση, εξευτελισμό και δημιουργία αντίξοων εργασιακών συνθηκών από χορεύτριές της.

Δημοσιεύματα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Lizzo, κατά κόσμον, Μελίσα Βίβιαν Τζέφερσον κατηγορείται, σύμφωνα με τις αγωγές που έχουν κατατεθεί, ότι «προσκαλούσε τα μέλη του καστ να αγγίζουν εναλλάξ τους γυμνούς performers, μέσα σε ένα στριπ κλαμπ. Φέρεται πως οι χορεύτριες εξαναγκάζονταν να πιάνουν δονητές που εκτοξεύονταν από τους κόλπους των εργαζομένων στο στριπ κλαμπ και να τρώνε μπανάνες που προεξέχουν επίσης από τους κόλπους άλλων γυναικών».

Lizzo Sued By Former Dancers for Alleged Sexual Harassment and Shaming https://t.co/Ev8nq62rcP