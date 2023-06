Η Κιμ Κατράλ φόρεσε το pride φόρεμα του Βασίλη Ζούλια

Δείτε παλιότερο βίντεο για την Κιμ Κατράλ από το OPEN

Μετά τη μικρή της συμμετοχή στη σειρά And Just Like That..., στην οποία πέρυσι είχε ρίξει «άκυρο», η Κιμ Κατράλ επέστρεψε τηλεοπτικά με τη σειρά Glamorous που μόλις έκανε πρεμιέρα στο Netflix.

Πρόσφατα, η Βρετανίδα ηθοποιός που έγινε διάσημη με τον ρόλο της «Samantha Jones» στο Sex and the City, ανάρτησε φωτογραφία στο Instagram φορώντας το pride dress του Βασίλη Ζούλια, στηρίζοντας έμπρακτα την LGBTQI+ κοινότητα κι όπως ήταν φυσικό τα σχόλια κάτω από τη φωτογραφία ήταν αποθεωτικά.

Η Κιμ Κατράλ με το διάσημο φόρεμα του Βασίλη Ζούλια /Φωτογραφία Instagram

Η Κατράλ τίμησε τον μήνα της υπερηφάνειας ποζάροντας χαμογελαστή με το φόρεμα στα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Ο Έλληνας σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας, έκανε repost την ανάρτηση της γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι τόσο χαρούμενος που βλέπω την αγαπημένη Κιμ Κατράλ με το pride dress μας! Τόσο χαρούμενος, που θα μπορούσα να ουρλιάξω από χαρά. Ευχαριστώ την υπέρτατη στιλίστρια Πατρίσια Φιλντ για ακόμα μία φορά!».

Η ανάρτηση του Βασίλη Ζούλια

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βασίλης Ζούλιας συνεργάζεται με την Πατρίσια Φιλντ, την ελληνοαμερινίδα στιλίστρια που έγινε γνωστή μέσα από το Sex and the City. Θυμίζουμε το σακάκι Vertigo by Vassilis Zoulias το οποίο είχαμε δει να φοράει η πρωταγωνίστρια Lily Collins στη σειρά-φαινόμενο, Emily in Paris.

Η Κιμ Κατράλ με την Πατρίσια Φιλντ στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Tribeca πριν από λίγες ημέρες /Φωτογραφία AP Images/Andy Kropa

