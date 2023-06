Θαύμα! Η Κιμ Κατράλ επιστρέφει στη 2η σεζόν του And Just Like That...

Δείτε παλιότερο βίντεο για την Κιμ Κατράλ από το OPEN

Το ακούσαμε κι αυτό! Η Κιμ Κατράλ επιστρέφει ως «Σαμάνθα Τζόουνς» στο φινάλε της 2ης σεζόν του And Just Like That..., σύμφωνα με το περιοδικό Variety.

Η πρωταγωνίστρια φέρεται να βρέθηκε στα γυρίσματα της σειράς στις 22 Μαρτίου στη Νέα Υόρκη και να γύρισε μόνο μία σκηνή, χωρίς να δει τις πρωταγωνίστριες ή τον παραγωγό της σειράς, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ.

Οι πρωταγωνίστριες του Sex and the City στην πρεμιέρα της δεύτερης ταινίας στο Λονδίνο το 2010 /Φωτογραφία AP Images/Lefteris Pitarakis

Να σημειωθεί ότι, η Κιμ Κατράλ υποδύθηκε τη «Σαμάνθα Τζόουνς» για έξι σεζόν στο Sex and the City και στη συνέχεια στις δύο ταινίες που ακολούθησαν μαζί με τις Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Κριστίν Ντέιβις και Σίνθια Νοξ.

H Καναδοβρετανίδα ηθοποιός αποχώρησε από το franchise το 2016, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο να επιστρέψει.

Για να δικαιολογηθεί η απουσία της από το And Just Like That..., οι σεναριογράφοι τη «μετακόμισαν» στο Λονδίνο, όπου αποφάσισε να μείνει μετά τη διακοπή της επαγγελματικής της συνεργασίας με την Carrie Bradshaw.

Η ανάρτηση της Κατράλ στο Instagram

Την είδηση της «επιστροφής» της επιβεβαίωσε κι η ίδια με ανάρτησή της στο Instagram.

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς κάνει πρεμιέρα στις 22 Ιουνίου.

