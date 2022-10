Η Velma είναι και επίσημα λεσβία στη νέα ταινία «Scooby-Doo!»

Μπορεί από πάντα να γνωρίζαμε μέσα μας πως η Velma του Scooby-Doo είναι ένας gay χαρακτήρας, αλλά ήταν επί χρόνια… κλεισμένος στην ντουλάπα.

Η υποψία μας για τις σεξουαλικές προτιμήσεις της Velma επιβεβαιώθηκαν στη νέα ταινία με τίτλο "Trick or Treat Scooby-Doo!", όπου τη βλέπουμε ως μέρος της LGBTQ κοινότητας.

Στην ταινία, η πανέξυπνη Velma με τη φωνή της Kate Micucci, φαίνεται να μην μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό της, όταν συναντά για πρώτη φορά τη σχεδιάστρια κοστουμιών, Coco Diablo.

Στις εικόνες αυτές, η Coco τινάζει τα μακριά λευκά της μαλλιά, ενώ η Velma την παρακολουθεί και λέει: «Απίστευτα γυαλιά!, Καταπληκτικό ζιβάγκο!, Προφανώς υπέροχη!, Λατρεύει τα ζώα!».

Το Twitter ενθουσιάστηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, και κυκλοφορούν διάφορα clips της ταινίας, όπου αποκαλύπτεται η σεξουαλική ταυτότητα της Velma.

Ακόμα, σε άλλο βίντεο, βλέπουμε τη Velma να το παραδέχεται στην κολλητή της, Δάφνη, η οποία της λέει ότι δεν ήξερε ότι ο… τύπος της ήταν καταδικασμένοι εγκληματίες! «Τύπος, Τι τύπος; Ποιος έχει χρόνο για τέτοια; Μα ποιον κοροιδεύω; Μου αρέσει πάρα πολύ. Τι θα κάνω;», εξομολογείται.

