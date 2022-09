Sarah Jessica Parker: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με τις δίδυμες κόρες της

Η οικογένεια Parker-Broderick στην πρεμιέρα του Hocus Pocus 2

Μια σπάνια οικογενειακή εμφάνιση πραγματοποίησε πρόσφατα η Sarah Jessica Parker στο κόκκινο χαλί με τις δίδυμες κόρες της και τον σύζυγό της, Matthew Broderick.

Για ακόμα μια φορά η Sarah Jessica Parker... παρέδωσε μαθήματα στιλ! /Φωτογραφία AP Images

Η πρωταγωνίστρια της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς Sex And the City και του And Just Like That... παρακολούθησε την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας Hocus Pocus 2 στο AMC Lincoln Square 13 της Νέας Υόρκης.

Η Sarah Jessica Parker με τις κόρες της Tabitha και Marion /Φωτογραφία AP Images

Όπως και στην πρώτη ταινία του 1993, η 57χρονη ηθοποιός υποδύεται μια εκ των τριών μαγισσών του Σαλέμ, με συμπρωταγωνίστριες την Bette Middler και την Kathy Najimy.

Η Sarah Jessica Parker με τον Matthew Broderick και τα κορίτσια τους /Φωτογραφία AP Images

H υψηλή αισθητική και η αγάπη για τη μόδα είναι οικογενειακή υπόθεση, αφού εκτός από την Parker, η οποία προσέλκυσε για ακόμα μια φορά το ενδιαφέρον των fashion experts με τις ενδυματολογικές της επιλογές, και οι δίδυμες κόρες της εντυπωσίασαν με το στιλ τους. Συγκεκριμένα, τα δύο 13χρονα κορίτσια επέλεξαν για την εν λόγω περίσταση matchy-matchy peep-toe γοβάκια από το δημοφιλές brand της μητέρας του SJP Collection. Η Marion συνδύασε τα μοβ σατινέ πέδιλα με ένα sparkly cocktail φόρεμα σε αποχρώσεις ασημί, μοβ και μπλε, ενώ η αδερφή της, Tabitha, τόνισε τα μπλε ρούα γοβάκια της επιλέγοντας ένα μαύρο μίνι φόρεμα.

