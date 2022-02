Sarah Jessica Parker: Κρατούσε τσάντα-μαϊμού στο Sex and the City!

Δείτε το σχετικό βίντεο

Με τον ρόλο της «Carrie Bradshaw» έγινε ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons των τελευταίων δεκαετιών, τόσο στη μικρή όσο και στη μεγάλη οθόνη.

Αυτό χάρη στα πανάκριβα ρούχα και τα πολύ stylish κομμάτια που φορούσε στο Sex and the City με την υπογραφή της γνωστής στιλίστριας, Patricia Field. Ωστόσο, η Parker προέβη σε μία αποκάλυψη, σχετικά με τα πανάκριβα brands που φορούσε στη σειρά.

Η διάσημη ηθοποιός, που επέστρεψε τηλεοπτικα με το And Just Like That... δηλώσε σε συνέντευξή της στο Life in Looks της διαδικτυακης Vogue, ότι η χαρακτηριστική γαλάζια τσάντα Hermès που κρατούσε σε ένα επεισόδιο του Sex and the City το 2002, δεν ήταν αυθεντική.

Η Sarah Jessica Parker με εκθαμβωτική τουαλέτα στην πρεμιέρα της πρώτης ταινίας Sex and the City το 2008 /Φωτογραφία AP Images

«Αυτή δεν είναι μια πραγματική τσάντα Hermès, για να ξέρετε... Δυστυχώς, η ψεύτικη τσάντα δεν κατάφερε να πετύχει τον σκοπό της, ο οποίος δεν ήταν άλλος από το να κρύψει την προχωρημένη εγκυμοσύνη του χαρακτήρα. Αυτή η τσάντα είχε μια δουλειά να κάνει και την έκανε πολύ άσχημα», συμπλήρωσε με χιούμορ η Parker: «Ίσως αν ήταν μια πραγματική τσάντα Hèrmes, θα έκανε καλύτερη δουλειά!».

Όσο για το πράσινο φόρεμα, η ηθοποιός ξεκαθάρισε: «Το φόρεμα είναι αληθινό και είναι Juicy Couture».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media