Brad Pitt: Αγόρασε ιστορική βίλα 40 εκατομμυρίων δολαρίων στην Καλιφόρνια

Ο χολιγουντιανός στρ Brad Pitt φέρεται να αγόρασε ένα εκπληκτικό σπίτι που είναι γνωστό με το όνομα Seaward στην Καλιφόρνια και χτίστηκε για τον Αμερικανό συγγραφέα D. L. James. στο τεράστιο ποσό των 40 εκατ. δολαρίων.

Βρίσκεται στην πόλη Carmel-by-the-Sea στην κομητεία Monterey της Καλιφόρνιας και έχει μία μοναδική θέα σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail. Η πόλη έγινε γνωστή για τον διάσημο κάτοικο της, Clint Eastwood, ο οποίος το 1986 εκλέχθηκε δήμαρχος της πόλης για μία θητεία.

Ο αρχιτέκτονας Charles Sumner Greene ανέλαβε τον σχεδιασμό του κτίσματος για τον συγγραφέα του Famous All Over. Στη συνέχεια πέρασε στα χέρια της εταιρείας Searock που ανήκει στον επιχειρηματία και χρηματοδότη Joe Ritchie και τη σύζυγό του από το 1999.

Το πολυτελές ακίνητο, το οποίο απέχει μόλις λίγα μέτρα από την παραλία, συνδυάζει πέτρα και ξύλο, διακρίνεται για τα καμπυλωτά παράθυρα, τους πέτρινους τοίχους, τα ιδιαίτερα μονοπάτια και την παραδοσιακή του στέγη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Green «έχτισε τους εξωτερικούς τοίχους με πέτρα ώστε να φαίνονται ότι "μεγαλώνουν" μέσα στα βράχια».

