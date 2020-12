Πασίγνωστος ηθοποιός του Χόλυγουντ έκανε το εμβόλιο του κορωνοϊού

Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται στην Αμερική εδώ και μερικές μέρες, ενώ πολλές είναι οι ιστορίες που γίνονται γνωστές καθημερινά σχετικά με τους πρώτους εμβολιασμούς.

Όπως φαίνεται, σήμερα το εμβόλιο της Pfizer- Biontech χορηγήθηκε και στον πασίγνωστο ηθοποιό του Χόλυγουντ, Ian Mc Kellen, ο οποίος ίσως είναι και ο πρώτος celebrity που εμβολιάζεται δημόσια. Ο 81χρονος μάγος Γκανταλφ από το Lord of the Rings φαίνεται πως αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν μάγια και ξόρκια κατά του ύπουλου ιού.

Ian Mc Kellen/ Apimages

Δε φοβήθηκε καθόλου να δοκιμάσει το νέο εμβόλιο ακόμα και αν δεν έχει δοκιμαστεί όσο άλλα, ενώ δήλωσε στους ακόλουθους του στο Twitter πως το συστήνει ανεπιφύλακτα: «Όποιος έχει ζήσει όσο εγώ, έζησε επειδή έκανε εμβόλια. Δεν θα δίσταζα να το προτείνω σε οποιονδήποτε» γράφει ο 81χρονος ηθοποιός την ώρα που απαθανατίζεται να υποβάλλεται σε εμβολιασμό από τον γιατρό Phil Bennet-Richards.

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc