Ετεοκλής Παύλου: Δείτε την κόρη του να παίζει με το τεχνητό πόδι του

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων Με Αναπηρία, ο Ετεοκλής Παύλου θέλησε να κάνει μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram και να πει δημόσια πως ποτέ δεν είδε τη δική του αναπηρία ως «ανικανότητα».

Ο γνωστός personal trainer και σύζυγος της τραγουδίστριας Ελένης Χατζίδου, που από τη πρώτη στιγμή που μίλησε για αυτό που του συνέβη κι «έχασε» το πόδι του, συγκίνησε τον κόσμο, θέλει να δώσει δύναμη και κουράγιο σε ανθρώπους με αναπηρία.

Η νέα του ανάρτηση συγκλονίζει, καθώς στη φωτογραφία βλέπουμε την ενός έτους κόρη του Μελίτα – Δήμητρα να παίζει με το προσθετικό μέλος του.

“I choose not to place “DIS”, in my ability” σημείωσε ο Ετεοκλής στη λεζάντα της ανάρτησης.