It’s Christmas time!Δείτε τα χριστουγεννιάτικα δέντρα της ελληνικής showbiz

Μπορεί οι περισσότεροι κάθε χρόνο να στολίζουμε το σπίτι μας για Χριστούγεννα κάπου στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, όμως φέτος είναι μία διαφορετική χρονιά για όλους.

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και του δεύτερου lockdown πολλοί είναι εκείνοι που θέλησαν να «φέρουν» λίγο νωρίτερα τα Χριστούγεννα στο σπίτι τους.

Τα social media έχουν γεμίσει με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα των επωνύμων τις τελευταίες μέρες.

Σταματίνα Τσιμτσιλή - Θέμης Σοφός

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εκμεταλλεύτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο για να στολίσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της. Φυσικά δε στόλισε μόνη της, αλλά είχε τη βοήθεια από τις δύο κόρες της, Νάγια και Μαίρη.

Η παρουσιάστρια φόρεσε ένα από κλασικό vintage χριστουγεννιάτικο πουλόβερ, με το logo «All I want for Christmas is you» και στο κεφάλι έβαλε τα κλασικά αυτιά ταράνδου.

«Και του χρόνου με υγεία ... Πρώτη φορά στολίζουμε τόσο νωρίς αλλά πρώτη φορά έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη από μια νότα αισιοδοξίας. Εύχομαι να είστε ασφαλείς με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σύντομα όλη αυτή η ιστορία να είναι μια μακρινή ανάμνηση», έγραψε.

Μαριέττα Χρουσαλά

Η πρώην παρουσιάστρια και μοντέλο στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τα τρία παιδιά της, Μάργκω, Σπύρο και Κωνσταντίνο.

Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης

Οι δυο ηθοποιοί μένουν μαζί σε ένα υπέροχο σπίτι κάτω από την Ακρόπολη και η Σμαράγδα πόζαρε με φόντο το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε μαζί με τον σκύλο της, Γιάννη. Ο στολισμός είναι παραδοσιακός με πράσινα και κόκκινα στολίδια!

Ρούλα Ρέβη – Αποστόλης Τότσικας

Το ερωτευμένο ζευγάρι μαζί με τα παιδιά του, Μιχαήλ – Άγγελο και Ειρήνη – Χρυσή μπήκε κι εκείνο σε εορταστικό mood λίγο νωρίτερα!

Η οικογένεια μένει σε ένα πολύ στιλάτο σπίτι στον Λυκαβηττό. Η θέα κλέβει τις εντυπώσεις, ενώ το τζάκι στη μέση του σαλονιού το κάνει ξεχωριστό!

Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο τοποθετήθηκε στο σαλόνι, μπροστά από το παράθυρο, ενώ τα δίδυμα βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό στον στολισμό!

«Να υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα όσο πιο γρήγορα γίνεται» έγραψε στο Instagram ο Αποστόλης Τότσικας.

Βάσω Λασκαράκη – Λευτέρης Σουλτάτος

Το ζευγάρι μένει σε ένα πέτρινο σπίτι στα Μελίσσια μαζί με την κόρη της Βάσως από τον πρώτο της γάμο με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, Εύα!

Έτσι, όλοι μαζί αποφάσισαν να στολίσουν την περασμένη εβδομάδα ένα πανύψηλο δέντρο με το κόκκινο χρώμα να πρωταγωνιστεί. «Οκ είναι λίγο νωρίς το παραδέχομαι, όμως τι να κάνεις με μικρό παιδί στο σπίτι που χαίρεται τόσο πολύ», σχολίασε η Βάσω Λασκαράκη.

Κέλλυ Κελεκίδου – Νίκος Κουρκούλης

Η Κέλλυ Κελεκίδου μαζί με τον σύζυγό της Νίκο Κουρκούλη και τα δυο παιδιά τους στόλισαν το σπίτι τους για τα Χριστούγεννα! Η τραγουδίστρια μας έδειξε το δέντρο τους μέσω Instagram.

Ολυμπία Χοψονίδου – Βασίλης Σπανούλης

Η Ολυμπία Χoψονίδου με τον Βασίλη Σπανούλη αποφάσισαν να στολίσουν για τα Χριστούγεννα αρκετά νωρίτερα! Η πολύτεκνη οικογένεια μένει σε ένα μεγάλο σπίτι στα νότια προάστια και με τόσα παιδιά ήταν λογικό να μπουν σε τέτοιο mood τόσο νωρίς!

Η πρώην Σταρ Ελλάς και ο αρχηγός του Ολυμπιακού μαζί με τα έξι παιδιά τους στόλισαν και μας έδειξαν το δέντρο τους!

Έλενα Ασημακοπούλου – Μπρούνο Τσιρίλο

Το ζευγάρι στόλισε μαζί με την κόρη του Μαρία Ροζάρια ένα υπέροχο δέντρο. Η Έλενα Ασημακοπούλου έκανε την αποκάλυψη δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο!

Αργύρης Αγγέλου

Ένα εργένικο και πολύ στιλάτο σπίτι στην Κυψέλη έχει ο ηθοποιός Αργύρης Αγγέλου, ο οποίος φαίνεται να αγαπά πολύ τη διακόσμηση!

Κι εκείνος μπήκε σε mood Χριστουγέννων και στόλισε μέχρι και τα παράθυρα, στα οποία έβαλε φωτάκια!

«Εσείς πιστεύετε στο πνεύμα των Χριστουγέννων? Εγώ φέτος νιώθω ότι πρέπει να πιστέψουμε περισσότερο από ποτέ... Εξού και κάποια υπερβολή...» έγραψε ο ηθοποιός.

Γιάννης Βαρδής – Νατάσα Σκαφιδά

Σε mood Χριστουγέννων μπήκε η οικογένεια του Γιάννη Βαρδή και της Νατάσας Σκαφίδα, καθώς στόλισαν όλοι μαζί το δέντρο στο σαλόνι του σπιτιού τους.

Το ζευγάρι μαζί με την 4χρονη Κατερίνα και τον 1,5 έτους Αντώνη έβαλαν μία κάμερα και κατέγραψαν την προσπάθειά τους να δημιουργήσουν μία γιορτινή ατμόσφαιρα εν μέσω καραντίνας.

Ιωάννα Μαλέσκου

Η Ιωάννα Μαλέσκου το Σαββατοκύριακο χαλάρωσε στο σπίτι της μαζί με τον σκύλο της, τη Μπαλού. Μάλιστα, στόλισε κι εκείνη και δημοσίευσε φωτογραφίες από το σαλόνι της στο Instagram.