Θετικός στον κορωνοϊό ο Ευθύμης Ζησάκης

Πόση χαρά μπορεί να χωρέσει σε μια φωτογραφία..Χωράει κι άλλη..απο Δευτερα και καθημερινά στις 16:50 στο @sigmatvcy στην εκπομπή μας..Για περάστε.. #summertime #show #happy #actors #live #love #laugh #cyprus

A post shared by Ευθυμης Ζησακης (@efthimis__zisakis) on Jul 25, 2020 at 5:29am PDT