Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η πρώτη ανάρτηση μετά την περιπέτεια με την υγεία του

Τρία πουλάκια κάθονταν αντίκρυ στο ποτάμι ..... έλα στη θέση μας ..... @harrygrigo @evagelopoulos_pavlos @alphatv

A post shared by Giannis Tsimitselis (@gtsimitselis) on Oct 21, 2020 at 1:42am PDT