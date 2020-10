Μαρία Λουίζα Βούρου: Πήγε στο Ναύπλιο και την περνούσαν για τρελή- Ο λόγος;

Δοκιμάζοντας λίγο #yogistyle για αλλαγή! Εύκολο δεν το λες αλλά συναρπαστικό σίγουρα ! Ειδικά όταν οι περαστικοί σε κοιτάνε σαν τρελή 😂😂 _________________________________________ #fitnessblogger #fitnessmotivation #fitmom #pilatesinstructor #yogainspiration #yogaposes #headstand #nafplio #mood

A post shared by Maria Louiza Vourou (@maria_louiza_real) on Oct 15, 2020 at 6:54am PDT