Ξετρελαμένη με τον γιο της η Μορφούλα Ντώνα- Η νέα φωτογραφία στο Instagram

Ενταξει λοιπον ναι!!! Το παραδέχομαι!! Ειμαι ερωτευμένη!!Μπορώ μονο να κάθομαι και να σε κοιταω με τις ωρες...οι μανούλες μαλλον με καταλαβαίνετε, ε? #inlove #with #mybaby #babyboy💙 #happiness #blessed

A post shared by Morfoula Dona (@morfoula_dona) on Sep 5, 2020 at 10:03am PDT