Ατύχημα για την Ελένη Βαΐτσου - Τι συνέβη;

YOᑌᖇ ᗯᗩᐯE Iᔕ ᗯᗩITIᑎG 🌊🏄🏾‍♀️ ___________________________________ #surf #surflife #islandlife #islandvibes #summertime

A post shared by Eleni Vaitsou ✅ (@vaitsou_eleni) on Jul 5, 2020 at 3:54am PDT