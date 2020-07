Ελένη Μενεγάκη: Οι νέες φώτο και το μήνυμα μετά το τηλεοπτικό «αντίο»

Επιθεση αγαπης ... μονο ετσι μπορω να χαρακτηρισω ολα τα τρυφερα , ανθρωπινα , ζεστα μηνυματα που μου εχετε στειλει με ολους τους πιθανους τροπους ... απο ολες τις ηλικιες ... απο ολους τους χωρους .... απο ολα τα μερη του κοσμου ... οπου υπαρχουν Ελληνες ... Μου στελνετε αγαπη και σας την επιστρεφω με την ιδια δυναμη μ ενα τεραστιο χαμογελο ... αυτο το τοσο γνωριμο σε ολους σας ! Καλημερα φιλοι μου #eleni #friendsforever #love ❤️

