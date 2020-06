Σταυρής Γεωργίου-MasterChef: Οι στόχοι, οι ευαισθησίες και οι σχέσεις ζωής

ΑΔΕΛΦΟΣ! Πραγματικά τι να πω γι' αυτόν τον ΑΝΘΡΩΠΟ! Μπορεί να μην κέρδισα τον τίτλο του @masterchefgr αλλά γνώρισα τον άνθρωπο που τον έχει κατακτήσει και πραγματικά μόνο περήφανος νιώθω που ήμασταν παρέα σε όλο αυτό το ταξίδι! Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανοχή που μου έδειξες, αλλά και στην δική μου ανοχή, για το τι είδαν τα μάτια μου με όλο αυτό το στιλ που σε διακατέχει. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να έχεις πάντα υγεία. Είμαι σίγουρος ότι με σκληρή δουλειά, στοχοπροσήλωση και όρεξη μας περιμένουν πολλά.!!!! @stavrosvarthalitis #masterchefgr #winner #brothers #togetherwearestronger #erwtasalitistaurosvarthalitis #stavris #ynwa❤️ 🥇🥈🇨🇾🇬🇷

A post shared by Stavris Georgiou (@stavros_geo) on Jun 19, 2020 at 7:53am PDT