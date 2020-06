Ιωάννα Τούνη: Μετά τον χωρισμό της - «Αυτές οι Κυριακές μου αξίζουν»

Αυτές οι Κυριακές μου αξίζουν! #chilling #σαντηνΧαλκιδικήδενέχει Το καπέλο μου είναι χειροποίητο custom made από @celfieandco 🐚🤎

A post shared by Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni) on Jun 14, 2020 at 7:32am PDT