Eminem: Έδωσε μέσω Twitter τον αριθμό του κινητού του!

Ο Eminem έδωσε στους θαυμαστές του μέσω Twitter τον αριθμό του τηλεφώνου του στο πλαίσιο νέας πρωτοβουλίας του να απαντά στις ερωτήσεις τους.

Ο Αμερικανός ράπερ έγραψε στο Twitter: «Αγαπητέ Stan, ήθελα να σου γράψω νωρίτερα, αλλά απλά ήμουν απασχολημένος» στείλε μου μήνυμα, θα σας καλέσω πίσω 313-666-7440 # MMLP20 #DearSlim» και συμπεριέλαβε σύνδεσμο σε έναν ιστότοπο που διαθέτει τα στοιχεία επικοινωνίας του και δίνει τη δυνατότητα στους θαυμαστές να του στείλουν μήνυμα κειμένου.

Συνδέθηκε επίσης με την Comunity, μια νέα υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης με βάση τηλεφώνων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι θαυμαστές για να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες, αν και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα απαντήσουν.

O Eminem ανακοίνωσε επίσης ότι σήμερα, 27 Μάϊου διοργανώνει online πάρτι στο Spotify με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από το τρίτο του άλμπουμ «The Marshall Mathers LP», με τις επιτυχίες «The Real Slim Shady», «Stan», «The Way I Am’» και «Bitch Please II».



I'm in the live chat for #MMLP20 tomorrow at 3 PM ET and we're droppin this hoodie for the Stans - text my number to get first access and an update on the live chat 313-666-7440 #MMLP20 #DearSlim https://t.co/NwGJHmZRvM pic.twitter.com/FCOxqduSwM