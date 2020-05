Χάρης Ρώμας: Η φωτογραφία πριν 12 χρόνια με την Οικονομάκου και το μήνυμα

Ε,ναι λοιπόν!Και αυτό το πανέμορφο κορίτσι το ανακάλυψα εγώ πρώτος στην ακρόαση γιά το Δεληγιάννειο παρθεναγωγείο και της έδωσα ένα μεγάλο ρόλο.Οι ικανότητες της είναι πολλές.Ούτε τις μισές δεν έχει δείξει ακόμα,πιστεύω.Εύχομαι κάθε τύχη στην Αθηνούλα.Γιατί την αξίζει! harisromas#harisromas❤#harisromasfans #athinaoikonomakou #antennatv #deligianneioparthenagogeio#actors #actorslife#tokafetisxaras

