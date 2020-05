Δέσποινα Βανδή: «Θα ήταν γελοίο να κάνω την 25αρα!»

Η Κατερίνα Καινούργιου συνάντησε τη Δέσποινα Βανδή στα παρασκήνια του «Just the 2 of us» την περασμένη Τρίτη, σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη.

Σχετικά με τον τίτλο της αυστηρής κριτή που της έχουν προσάψει φέτος στο σόου του OPEN, εξήγησε πως ανέκαθεν ήταν απαιτητική από τα άτομα που έκρινε και στα talent show που έλαβε μέρος, καθώς είναι αρχή της να είναι ειλικρινής απέναντι στους άλλους.

«Δεν έχω μετανιώσει την κριτική στον Τρύφωνα Σαμαρά καθόλου και τώρα πάλι τα ίδια θα έλεγα» σχολίασε για την κόντρα της με τον γνωστό κομμωτή. «Δεν είναι μεμπτό ένα τραγούδι να είναι ανάλαφρο είναι και αυτό μια διάσταση της ζωής μας», είπε για το σκηνικό με την Άσπα Τσίνα το περασμένο Σάββατο. «Προσπαθώ να εστιάσω στα θετικά, αλλά ζορίζομαι στο φωνητικό κομμάτι», είπε με ένα μεγάλο χαμόγελο για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως κατά καιρούς έχει δεχθεί πληθώρα προτάσεων για να παρουσιάσει διαφόρων ειδών εκπομπές, αλλά έχει αρνηθεί εφόσον προτιμά παραγωγές που συνδέονται με τη μουσική.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αποκάλυψε πως δεν την ενοχλεί που μεγαλώνει και αρκετές είναι οι φορές που έχει ζητήσει σε φωτογραφήσεις να της αφήνουν τις ρυτίδες για να μην παραποιείται η πραγματικότητα. «Θέλω να φαίνομαι στην ηλικία που είμαι ότι είμαι μια χαρά. Δεν μπορώ να κάνω ότι είμαι 25 θα ήμουν και γελοία», τόνισε.