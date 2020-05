Ετεοκλής Παύλου: Η τρυφερή εξομολόγηση για την Ελένη Χατζίδου!

Η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε λιγο πριν σπάσουν τα νερά της γυναίκας μου, λίγο πριν ζήσουμε το μεγαλύτερο θαύμα της ανθρωπότητας..λίγο πριν την γέννηση της κόρης μας! Η Ελένη μου θα γινόταν μανούλα από ώρα σε ώρα.. Αυτό που δεν ήξερε όμως και οφείλω να το μοιραστώ δημόσια μαζί σας είναι πως έγινε μια εξαιρετική μητέρα με όλη την σημασία της λέξης.Αυτη η λέξη έχει τεράστια βαρύτητα και ευθύνη.. μια ευθύνη που η @eleni.hatzidou αντιμετωπίζει με έναν μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο και την θαυμάζω τόσο πολύ για αυτό.. Ένα χρόνια πολλά και ένα μεγάλο ευχαριστω είναι τα λιγότερα που μπορώ να της πω σήμερα.. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ Ελένη μου .. Γλυκιά μου μανούλα❤️

