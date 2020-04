Έλλη Κοκκίνου: Αυτή είναι η νέα της ασχολία στην καραντίνα!

Μπορώ να κάθομαι ώρες & ημέρες για να φτιάξω ένα παζλ 🧩 Για εμένα είναι από τις πιο αγαπημένες- χαλαρωτικές ασχολίες και τώρα βρήκα επιτέλους το χρόνο να ασχοληθώ όσο θέλω ώστε να ενώσω τα 3000 κομμάτια. Δοκιμάστε το 😉 #Puzzles #Quarantine #Elli #Kokkinou

A post shared by Elli Kokkinou (@ellikokkinou) on Apr 20, 2020 at 5:28am PDT