Έλλη Κοκκίνου: Δείτε την εντυπωσιακή κουζίνα του σπιτιού της!

Πόσα Πασχαλινά κουλουράκια έφτιαξα φέτος! Αυτή είναι η 4η φουρνιά! Η πρώτη φαγώθηκε, η δεύτερη προσφέρθηκε “ανέπαφα”σε γείτονες και συγγενείς, η τρίτη αναπλήρωσε την πρώτη και η τέταρτη είναι χωρίς γλουτένη για εμενα😋 Όποιος-α ενδιαφέρεται δέχομαι παραγγελίες!😂 Χρόνος υπάρχει! Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο !! #Easter2020 #MenoumeSpiti #Μένουμε_Σπίτι #Cookies #GlutenFree

