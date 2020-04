Γενέθλια για τη Δημητροπούλου: Με τι αντικατέστησε τα κεράκια της τούρτας;

Και κάπως έτσι υποδέχομαι την καινούρια μου χρονιά! Γενέθλια στην καραντίνα λοιπόν, με βιντεοκλήσεις από το πρωί σβήνοντας αναπτήρες,ρεσώ, κεράκια γλυκάκια φίλων (που θα φάνε οι ίδιοι μετα)με μακιγιάζ που έβαλα μετα από σχεδόν είκοσιπέντε μέρες έτσι για το κάτι διαφορετικό και με αυτή την φωτογραφία που χαιρετάω και υποδέχομαι τον νέο χρόνο ενώ ταυτόχρονα με τυφλώνει και ο ήλιος που συνειδητοποίησα πως εχω ξεσυνηθίσει🌞 Ευχαριστω πολυ πολύ για τις ευχές! Ας έχουμε όλοι υγεία και αγάπη στις καρδιές μας! #birthdaygirl

