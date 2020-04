Δούκα: Πώς κατάφερε να κάνει τέλεια γενέθλια στην κόρη της στην καραντίνα;

«Thalia is 4 and the only corona she needs is this 👑!» Θάλειά μας, να σε χαιρόμαστε!!!💝 Τα 4 σου χρόνια δεν μπορούμε να τα γιορτάσουμε όπως ακριβώς θα θέλαμε αλλά η αγάπη όλων μας, είναι τόσο μεγάλη και δυνατή που μπορεί να βρει κατευθειαν την καρδούλα σου και βεβαίως να περιμένει καλύτερες στιγμές για να πανηγυρίσει την τύχη του κόσμου αυτού που σε έχει στο παρόν και το μέλλον του... #happybirthday #birthdaygirl #thalia #4yearsold (Ευχαριστούμε την εταιρεία @handmadejalex για τα υπέροχα χειροποίητα μπλουζάκια & το @dailydelivoula για την τούρτα)

