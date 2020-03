Σάκης Τανιμανίδης: Το συγκινητικό γκάλοπ του για την καραντίνα

«Τι σου λείπει περισσότερο με την καραντίνα?». Δες στο βίντεο ποια είναι με διαφορά η επικρατέστερη απάντηση που δώσατε. ❤️ #family

A post shared by Sakis Tanimanidis (@sakiswp) on Mar 29, 2020 at 12:24pm PDT