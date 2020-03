Πρώτος βασιλικός θάνατος από τον κορωνοϊό!

Δείτε στο video του Reuters πλάνα από την Ισπανία που πλήττεται από τον Covid-19

Ο κορωνοϊός έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους παγκοσμίως και εξαπλώνεται ραγδαία, ενώ φυσικά, δεν κάνει διακρίσεις στους… γαλαζοαίματους!

Ο Covid -19 «χτύπησε» τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας. Σε ηλικία 86 χρόνων έφυγε από τη ζωή η πριγκίπισσα του βασιλικού οίκου των Βουρβόνων – Πάρμα, Μαρία Τερέζα της Ισπανίας, νικημένη από τον νέο κορωνοϊό.

86-year-old Princess Maria Teresa of Spain's Bourbon-Parma dynasty dies after testing positive for bug - as nation mourns 5,690 dead #SpainCoronaVirus #mariateresa pic.twitter.com/k28hP7xVkr