Θετικός στον κορωνοϊό ο πρίγκιπας Κάρολος!

Θετικός βρέθηκε στον κορωνοϊό ο πρίγκιπας Κάρολος! Ο 71χρονος πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου, βρίσκεται σε αυτοαπομόνωση στο κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας.

Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Τετάρτης, από το ίδιο το Παλάτι: «Ο πρίγκιπας της Ουαλίας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Εμφανίζει ήπια συμπτώματα αλλά κατά τα άλλα παραμένει σε καλή κατάσταση και εργάζεται από το σπίτι του τις τελευταίες ημέρες ως συνήθως. Δεν έχει ακόμα γίνει γνωστό από ποιον κόλλησε τον κορωνοϊό ο Πρίγκιπας καθώς είχε τις τελευταίες εβδομάδες πολλές συναντήσεις στο πλαίσιο του ρόλου του».



Prince Charles’s office says: “It is not possible to ascertain from whom the Prince caught the virus owing to the high number of engagements he carried out in his public role during recent weeks.”